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AH股新聞

12/06/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.77%，重返4000點，監管約談攜程、美團等

　　中東局勢有所緩和，美伊可能很快和平協議，霍爾木茲海峽航運有望恢復。滬深股市集體反彈高開，滬綜指高開0.77%，報4017.86點，重上四千關，深成指高開2%，創業板指高開2.88%；半導體產業鏈再度爆發，石油、煤炭等資源股走低。

　　近期監管動作頻頻，最新有市監總局會同網信辦、國家鐵路局，約談攜程(09961)、同程(00780)、去哪兒、飛豬、美團(03690)、智行火車票、高鐵管家等7家第三方平台企業。有關企業涉及不當宣傳「候補幫搶」及付費選座業務、不當誘導用戶「買長乘短」或「買短乘長」、不當收集和使用平台用戶個人信息等問題，監管要求企業嚴格遵守有關法律法規規定，落實主體責任，全面規範火車票銷售經營行為，共同維護鐵路售票市場秩序，保障消費者合法權益。

　　此外，工信部、市監總局對涉嫌存在非理性競爭行為的車企進行約談提醒，要求且嚴格遵守相關法律法規規章，加強價格合規建設，強化產品質量管控，共同維護優質優價、良性競爭的市場秩序。

　　至於人民銀行今日進行3930億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有2150億元逆回購到期，即今日淨投放1780億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

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