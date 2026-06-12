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AH股新聞

12/06/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.56%，有色金屬、航天概念漲幅居前

　　A股三大指數上午集體收升，滬綜指揚1.56%報4049.29點，深成指漲1.69%，創業板指升1.27%。滬深兩市半日成交額20601億元（人民幣．下同），較上個交易日億元大增4655億元或29%。

　　盤面上，有色金屬領漲行業板塊，指數升6.5%，銅陵有色(深:000630)、洛陽鉬業(滬:603993)等十餘隻成份股漲停。航天股全線爆發，晨曦航空(深:300581)、中航高科(滬:600862)升停封板。SpaceX今晚上市，首次IPO定價為每股135美元，發行5.5556億股籌資750億美元，使馬斯克旗下的這家火箭和航天器製造商躋身全球市值最高公司之列。

　　另外，半導體開盤衝高、其後掉頭回落，重磅成份股表現各異，寒武紀(滬:688256)跌1.4%，北方華創(深:002371)則升2.9%。國務院總理李強11日主持召開國務院常務會議。會議強調，要錨定科技強國建設目標，高效組織實施國家重大科技任務，強化國家戰略科技力量體系化協同攻關等。

　　至於工業氣體、MLCC概念均小幅走弱，家用電器等消費板塊陷入回調。
《經濟通通訊社12日專訊》

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