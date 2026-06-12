《Ａ股行情》滬指收升1.12%一周揚0.09%，兩市成交高見3.2萬億元

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隨著中東局勢緩和，市場情緒回暖，滬深股市止跌反彈。滬綜指今日收升1.12%重返四千點，收報4031.51點，全周累升0.09%，結束此前四周連跌；深成指揚0.75%，創業板升0.5%。成交放量，滬深兩市全日成交額高見3.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大升6628億元或26%。



盤面上，航空板塊升幅領先，晨曦航空(深:300581)、中航西飛(深:000768)升停；SpaceX定價135美元估值達1.77萬億美元，創美國史上最大IPO，刺激A股商業航天概念跟漲。有色金屬股全日收高4.5%，其中銅陵有色及北方銅業(深:000737)漲停；滙豐研究發表研報指，銅價在5月初飆升至新高位，其後因避險情緒而回落，但在終端需求具韌性、供應持續中斷以及美國潛在貿易措施帶來新不確定性的支持下，相信銅價仍會維持在較高水平。因此將2026年平均銅價預測上調6%至每磅6.12美元，2027年上調7%至每磅5.81美元。



回顧本周，中國國家主席習近平赴平壤同朝鮮勞動黨總書記金正恩舉行會談，中朝兩國確認未來會加強戰略協調和配合。另邊廂，美國繼續牽制中國科企，美國國防部發布更新後的中國涉軍企業名單，比亞迪(01211)(深:002594)、百度(09888)、阿里(09988)等科技巨頭在列，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。國常會開會強調，要錨定科技強國建設目標，加快實現高水平科技自立自強。



經濟數據方面，5月外貿表現再度亮眼，當月出口同比增速創三個月新高，進口亦優於預期。至於5月PPI同比漲幅擴大至近四年高位，但上游價格向消費端傳導仍有限，當月CPI同比漲幅持穩、環比轉跌。分析人士指出，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4777.32 +1.16 上證指數 4031.51 +1.12 15374.00 深證成指 14963.41 +0.75 16775.50 創業板指 3830.35 +0.50 科創50 1663.22 +0.05 B股指數 267.44 +1.73 1.05 深證B指 1133.75 +1.08 0.83

《經濟通通訊社12日專訊》