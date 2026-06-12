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AH股新聞

12/06/2026 15:05

《Ａ股行情》滬指收升1.12%一周揚0.09%，兩市成交高見3.2萬億元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指收升1.12%，周漲0.09%，兩市成交3.2萬億元人民幣
▷ 航空、有色金屬板塊領漲，相關個股漲停
▷ 美國國防部將比亞迪、百度、阿里列入涉軍企業名單

　　隨著中東局勢緩和，市場情緒回暖，滬深股市止跌反彈。滬綜指今日收升1.12%重返四千點，收報4031.51點，全周累升0.09%，結束此前四周連跌；深成指揚0.75%，創業板升0.5%。成交放量，滬深兩市全日成交額高見3.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大升6628億元或26%。

　　盤面上，航空板塊升幅領先，晨曦航空(深:300581)、中航西飛(深:000768)升停；SpaceX定價135美元估值達1.77萬億美元，創美國史上最大IPO，刺激A股商業航天概念跟漲。有色金屬股全日收高4.5%，其中銅陵有色及北方銅業(深:000737)漲停；滙豐研究發表研報指，銅價在5月初飆升至新高位，其後因避險情緒而回落，但在終端需求具韌性、供應持續中斷以及美國潛在貿易措施帶來新不確定性的支持下，相信銅價仍會維持在較高水平。因此將2026年平均銅價預測上調6%至每磅6.12美元，2027年上調7%至每磅5.81美元。

　　回顧本周，中國國家主席習近平赴平壤同朝鮮勞動黨總書記金正恩舉行會談，中朝兩國確認未來會加強戰略協調和配合。另邊廂，美國繼續牽制中國科企，美國國防部發布更新後的中國涉軍企業名單，比亞迪(01211)(深:002594)、百度(09888)、阿里(09988)等科技巨頭在列，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。國常會開會強調，要錨定科技強國建設目標，加快實現高水平科技自立自強。

　　經濟數據方面，5月外貿表現再度亮眼，當月出口同比增速創三個月新高，進口亦優於預期。至於5月PPI同比漲幅擴大至近四年高位，但上游價格向消費端傳導仍有限，當月CPI同比漲幅持穩、環比轉跌。分析人士指出，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004777.32+1.16　
上證指數4031.51+1.1215374.00
深證成指14963.41+0.7516775.50
創業板指3830.35+0.50　
科創501663.22+0.05　
B股指數267.44+1.731.05
深證B指1133.75+1.080.83

《經濟通通訊社12日專訊》

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