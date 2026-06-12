《Ａ股焦點》華大基因漲2.6%，集團將就被美方列入涉軍清單採取措施

華大基因(深:300676)升2.55%，報33.72元人民幣；集團發布聲明稱，公司關注到美國國防部將華大集團及相關公司列入中國軍事企業清單，公司嚴正聲明，被列入美國國防部的中國軍事企業清單毫無依據。華大集團既非中國軍工企業，也不是軍民融合企業。公司重申，美國國防部此舉完全違背客觀事實、缺乏事實依據，華大集團將採取一切交涉溝通手段，維護公司正當權益。

《經濟通通訊社12日專訊》