【人行操作】人行3930億逆回購利率持平，全周放水8858億創近四個月單周新高

人民銀行公布，今日進行3930億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有2150億元逆回購到期，即今日淨投放1780億元。
人行本周共進行11120億元逆回購，對沖本周到期2262億元，即人行本周共放水8858億元，創近四個月來單周新高。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票
12/06/2026 09:28
人民銀行公布，今日進行3930億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有2150億元逆回購到期，即今日淨投放1780億元。
人行本周共進行11120億元逆回購，對沖本周到期2262億元，即人行本周共放水8858億元，創近四個月來單周新高。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N