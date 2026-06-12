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AH股新聞

12/06/2026 10:24

《Ａ股焦點》安克創新漲逾5%，CEO指充電寶可能過幾年就會消失

　　據內媒報道，安克創新(深:300866)創始人兼CEO陽萌近日在網絡訪談節目《張小珺商業訪談錄》中表示，充電寶不但不會變成千億級品類產品，甚至有可能過幾年就會消失。

　　陽萌以MP3、磁帶機、CD機為例，稱電子產品從大家開始買它到不買它，中間的跨度也就10年。陽萌指出，「消費電子其實是一個來得快去得也快的產品」，在這樣的行業環境下，企業無法依靠單一產品、單次成功守住長期優勢，想要走得更遠，就必須跳出「依賴產品取勝」的固有思維。目前安克在AI、存算一體芯片、消費級機器人等前沿領域持續加碼布局。

　　安克創新今日高開高走，現漲5.4%，報118.04元（人民幣．下同）。

　　公開資料顯示，安克創新成立於2011年，旗下擁有Anker、Soundcore、eufy等品牌，曾憑借充電寶等產品打開海外市場，被稱為「充電寶一哥」。2025年，公司營收305.14億元，同比增長23.49%。其中，充電儲能類業務實現收入154.02億元，佔總營收約一半，傳統充電寶已不再是其核心收入來源。

　　2026年第一季度，公司營收76.08億元，同比增長26.93%；歸母淨利潤4.72億元，同比下降4.87%。
《經濟通通訊社12日專訊》

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