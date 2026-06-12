《中德關係》凌激訪柏林會見德國經濟官員：冀德政府推動歐方同中方相向而行

中國商務部網站今日發文稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激11日在柏林分別會見德國聯邦經濟和能源部國務秘書斯特芬和德國總理經濟顧問霍勒，雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。



凌激表示，當前形勢下，中歐經貿關係保持總體穩定具有重大意義。貿易戰沒有贏家，中方始終主張通過對話磋商管控分歧，期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果。希望德國政府在歐盟內發揮積極作用，推動歐方同中方相向而行，不斷增強中歐經貿關係的穩定性和確定性。



*凌激：願同德方加強創新、綠色、產供鏈等務實合作*



凌激並指，商務部願同德方落實好兩國領導人達成的重要共識，充分發揮中德經濟合作聯委會等機制作用，推動中德經貿關係健康發展，加強創新、綠色、產供鏈等領域務實合作，致力於發展相互信任、平等互利的夥伴關係。



*德方稱反對打貿易戰，支持中歐開展對話磋商*



德方表示，今年以來，德國總理默茨、經濟和能源部部長賴歇先後率大型經濟代表團訪華，充分表明德政府和經濟界深化對華合作的強烈意願和堅定信心。德方將統籌考慮市場開放和經濟安全，願同中方加強經貿政策溝通，構建長期穩定、可持續的德中經貿關係，繼續為中國企業赴德投資營造公平、非歧視的營商環境。德方反對打貿易戰，支持中歐雙方開展對話磋商，妥善解決彼此關切，避免經貿摩擦升級。

《經濟通通訊社12日專訊》