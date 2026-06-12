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AH股新聞

12/06/2026 13:27

【ＡＰＥＣ】APEC財政高官會成都舉行，廖岷籲維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通

　　財政部網站今日發文稱，財政部6月11-12日在四川成都舉辦亞太經合組織（APEC）財政高官會，財政部副部長廖岷出席會議並致開幕辭。廖岷表示，在科技進步和數字化轉型驅動下，亞太地區經濟保持快速增長，依然是全球經濟的重要引擎。當前區域經濟面臨多重挑戰，APEC經濟體應堅持多邊主義，深化宏觀經濟政策溝通協調，加快推進經濟轉型，維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通，共同推動亞太經濟長期可持續增長。　

　　廖岷還介紹了中國經濟運行情況，強調在「十五五」時期，中國將持續推動高質量發展和高水平開放，進一步擴大內需、提振消費，與世界共享中國發展機遇和紅利，共建亞太命運共同體。　

　　會議圍繞全球和區域經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融和促進APEC青年財經人才交流合作等議題進行了深入討論。各方高度肯定中國作為今年APEC東道主所發揮的引領作用，積極評價財金渠道取得的進展。

　　財政部並在10日分別與亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行聯合舉辦了數字基礎設施融資和普惠金融專題研討會，取得良好效果。
《經濟通通訊社12日專訊》

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