《中國監管》國務院食安辦：查實7.52萬箱假「特供酒」，7家平台企業被查處

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國務院食安辦今日上午召開食品安全專題新聞發布會，稱近期國務院食安辦根據網絡監測、媒體舉報線索，會同市場監管總局、公安部，集中查處了一批「特供酒」典型案件。



據介紹，這次行動共查實涉案「特供酒」7.52萬箱，當中大多是使用食用酒精加香精勾兌冒充的醬香型白酒；成功打掉涉案「特供酒」犯罪團伙，以涉嫌虛假廣告罪、生產銷售偽劣產品罪抓獲犯罪嫌疑人40名；共立案查處違法製售「特供酒」案件52件，關停涉案獲證白酒生產企業5家、銷售主體36家，搗毀無證生產窩點3個，查處香精生產企業1家、包材印製企業7家；共查處存在違法行為的平台企業7家、涉嫌銷售「特供酒」的網店61家、涉嫌以營銷話術誘騙消費者的直播間78個；督促相關平台企業下架全部涉案酒品、刪除虛假營銷信息。



*電商平台對「特供酒」管控明顯不力*



中央軍委後勤保障部、公安部等6部門2022年6月聯合發布通告，嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒；2024年9月，市監總局發布《關於嚴禁製售「特供酒」的公告》，嚴禁生產銷售含有「特供」、「專供」、「內供」黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品，嚴禁借黨政機關和軍隊等名義違法推銷酒類商品，進行虛假或引人誤解的商業宣傳。但監管執法中發現，仍有一些不法分子通過流竄直播、暗語暗示等方式在一些平台違法銷售「京總一號」、「軍台」、「備戰」、「儲備」等「特供酒」。



發布會提到，電商平台的主要問題是，雖然採取了設置敏感詞庫等措施對「特供酒」進行管控，但對不直接標註卻明顯屬於所謂「特供酒」範疇的產品，管控明顯不力。比如：售酒網店中銷量最大的一家金額達到227萬余元，店舖存續時間2年多，但平台未能發現；多家銷售「特供酒」的直播間向平台額外購買流量，平台未能發現和制止直播間虛假營銷問題。



發布會強調，市監總局正組織各地深入開展「特供酒」新變種問題綜合治理，任何試圖以「特供酒」牟取不法利益的經營主體，不管披的是甚麼馬甲、以何種方式生產銷售，市場監管部門都將始終堅持露頭就打、嚴懲重處、絕不姑息，堅決防止「特供酒」亂象問題死灰復燃。

《經濟通通訊社12日專訊》