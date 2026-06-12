《華為動向》華為發布鴻蒙7全場景智能操作系統，向Agent架構全面演進

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華為開發者大會2026今日下午在東莞松山湖開幕，將持續至周日(14日)。華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東在大會上正式發布鴻蒙HarmonyOS 7全場景智能操作系統，並宣布鴻蒙操作系統已成為中國第二大智能手機操作系統。



余承東表示，「2019年，在萬物互聯時代，鴻蒙操作系統發布。2023年，鴻蒙原生應用全面啟動，打造全新生態。進入2026年，鴻蒙智能跨越式提升，邁向Agent時代」。



據介紹，HarmonyOS 7主打更沉浸、更智能、更流暢、更安全、更便捷，將帶來鴻蒙空間計算，主打空間美學、空間影音、空間交互；還有Harmony Intelligence，鴻蒙智能向Agent架構全面演進，包括Agent親和系統架構、鴻蒙智能體框架 2.0、系統智能體小藝三大升級。其中，鴻蒙智能體框架2.0支持意圖即服務、20+AI能力開放、接入方式更靈活、開發效率更高效；小藝將支持 200+項系統級數據、全天候智能感知引擎和超強記憶與上下文理解能力。



*HarmonyOS 6終端設備數突破6600萬*



余承東又指，開源鴻蒙已成為千行萬業數字底座，代碼貢獻者超1.3萬、共建代碼行超1.4億、生態夥伴超3200家、生態設備超13億台；HarmonyOS 6終端設備數突破6600萬，鴻蒙生態駛入發展的快車道。



余承東還提到，開源鴻蒙和鴻蒙操作系統已實現128KB內存也能跑，今年還將優化到64KB內存也能跑，並透露鴻蒙將迎來超長續航，一節乾電池能跑一年。

《經濟通通訊社12日專訊》