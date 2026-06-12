【聚焦數據】內地5月末M2同比增8.6%持平上月，M1增速擴至5.5%

人民銀行公布，5月末，廣義貨幣(M2)餘額353.67萬億元（人民幣．下同），同比增長8.6%，增速與4月末持平，並優於預期的8.5%。
狹義貨幣(M1)餘額114.89萬億元，同比增長5.5%，增速較4月末擴大0.5個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額14.69萬億元，同比增長11.9%。
前五個月淨投放現金5907億元。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/06/2026 17:10
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狹義貨幣(M1)餘額114.89萬億元，同比增長5.5%，增速較4月末擴大0.5個百分點。
流通中貨幣(M0)餘額14.69萬億元，同比增長11.9%。
前五個月淨投放現金5907億元。
《經濟通通訊社12日專訊》
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