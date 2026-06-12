藥明康德(02359)首斥1億人幣回購104萬A股，每股最高價97.54元人幣

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，昨日通過集中競價交易方式首次回購A股，回購股份約103.5萬股，佔總股本的0.035%，使用資金約9999.5萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購每股最高價格97.54元，每股最低價格95.59元，回購進展符合相關法律法規、規範性文件的規定及回購股份方案的要求。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/06/2026 08:40
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該集團指，回購每股最高價格97.54元，每股最低價格95.59元，回購進展符合相關法律法規、規範性文件的規定及回購股份方案的要求。
《經濟通通訊社12日專訊》
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