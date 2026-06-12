華虹宏力(01347)就配股收購華力微修訂賣方代價股份禁售期

華虹宏力(01347)(滬:688347)公布，有關收購上海華力微電子，並發行新股購買有關資產並募集配套資金，應上交所要求，已修訂對3名賣方的股份禁售期。



該集團指，修訂後，自代價股份發行日期起6個月內，上海集成電路基金不得轉讓任何代價股份；於國家集成電路產業基金II獲得的代價股份中，約1016.4萬股不得自發行日期起12個月內轉讓，而餘下約989.2萬股不得自發行日期起36個月內轉讓，以及自代價股份發行日期起36個月內，國投先導基金不得轉讓任何代價股份。



在收購通函內，原本禁售期為上海集成電路基金承諾自代價股份發行日期起12個月內不得轉讓任何代價股份。倘若上海集成電路基金符合指定條件，禁售期縮短至6個月。至於國家集成電路產業基金II及國投先導基金各自已承諾，自代價股份發行日期起12個月內不得轉讓任何代價股份。倘若國家集成電路產業基金II及國投集成電路產業投資基金任何一方於取得代價股份時，所持有關資產權益不足12個月，則該賣方所取得代價股份的禁售期將延長至36個月。



該集團指，除此之外，於該通函內披露的建議收購事項的條款概無其他變更。

《經濟通通訊社12日專訊》