《Ａ股異動》中遠海能A漲停，現報19.25元人幣

中遠海能A股(滬:600026)現漲停，報19.25元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.25元；成交291.76萬股，成交金額5616萬元；換手率0.1%。
中遠海能H股(01138)升15%，報16.36港元，最高價16.36港元，最低價16.36港元；成交103.8萬股，成交金額1698萬港元。中遠海能A股較H股呈35.4%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/06/2026 09:26
中遠海能A股(滬:600026)現漲停，報19.25元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.25元；成交291.76萬股，成交金額5616萬元；換手率0.1%。
中遠海能H股(01138)升15%，報16.36港元，最高價16.36港元，最低價16.36港元；成交103.8萬股，成交金額1698萬港元。中遠海能A股較H股呈35.4%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
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