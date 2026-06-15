《駐京專電》六部門規範金融信息服務數據治理，股票、債券等實現精細化分級

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國家網信辦、人民銀行等六部門近日聯合印發《金融信息服務數據分類分級指南》，旨在為金融信息服務機構開展數據分類分級工作提供系統性、針對性、可操作性的指引，規範金融信息服務數據處理活動，提升數據安全水平，促進數據依法合理有效利用。



*將一般數據細分為「敏感」「常規」*



在數據分類方面，《指南》按照金融信息服務數據的業務屬性進行分類，其中一級分類為業務數據、用戶數據和企業數據3類，在此基礎上進一步細分二級分類9類、三級分類67類。



至於《指南》將一般數據進一步細分為「敏感一般數據」「常規一般數據」，相關負責人表示，根據《金融信息服務管理規定》，金融信息服務是指向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息和/或者金融數據的服務。從服務的對象看，金融信息服務面向金融相關的用戶，向用戶提供的信息或數據可能影響金融市場穩定；從提供的數據看，金融信息服務數據涉及金融市場數據、宏觀經濟數據、農林牧漁等行業指標數據，數據內容相對敏感。



為此，《指南》結合金融信息服務領域的特殊性和所掌握數據的敏感性，在國家數據分類分級保護制度框架下，對一般數據作了細分，將一旦被洩露或篡改、損毀，對經濟運行、社會穩定、公共利益有一定影響，或者對組織自身或者公民個體造成重要影響的數據，劃分為敏感一般數據，旨在推動金融信息服務提供者加強對此類數據的安全保護。



*按洩露造成危害程度，將數據分為四級*



在分級方面，《指南》根據金融信息服務數據在經濟社會發展中的重要程度和敏感程度，以及一旦遭到洩露、篡改、損毀或者非法獲取、非法使用、非法共享，對國家安全、經濟運行、社會秩序、公共利益、組織權益、個人權益造成的危害程度，將數據從高到低分為四級，分別為核心數據、重要數據、敏感一般數據、常規一般數據。



該相關負責人介紹，金融信息服務提供者可按照《指南》「6數據分類分級流程」明確的步驟進行數據分類分級，包括：數據資源梳理、數據分類、數據分級、形成數據分類分級清單、報送重要數據目錄、動態更新管理。為便於金融信息服務提供者開展數據分類分級工作，《指南》附錄A給出了金融信息服務數據第三級分類67類數據的數據描述和示例，以及數據分級的參考最低級別。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》