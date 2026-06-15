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AH股新聞

15/06/2026 08:58

《中美關係》美國防部更新中國軍事企業清單，華商務部：立即撤銷措施，回到正軌

　　美國國防部日前將多家中國企業列入「中國軍事企業清單」，中國商務部對此回應稱，我們注意到這一情況。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建中美建設性戰略穩定關係的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。

　　中國商務部稱，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

　　美國國防部6月8日更新「中國軍事企業清單」，新增阿里巴巴、比亞迪、百度、宇樹科技、蔚來汽車等16家企業，總數增加至188家。美國國防部認定阿里、比亞迪等企業與中國工業和信息化部、國有資產監管體系存在關聯，屬於中國國防工業基礎的「軍民融合貢獻者」。據悉，根據相關法案，美國國防部將從2026年6月30日起禁止與相關企業直接簽署採購合同；自2027年6月30日起，禁止採購包含這些企業產品或服務的供應鏈間接合同。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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