《駐京專電》交通部等11部門聯合推動新能源重卡規模化應用

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近日，交通運輸部、國家發改委等11個部門聯合印發《推動新能源重卡規模化應用實施方案》，明確到2030年，新能源重卡滲透率達到40%，保有量突破160萬輛、佔比達到20%左右。京津冀、汾渭平原等地區固定線路短倒運輸電動化比例超過80%；結合高速公路網建設電動重卡補能設施，打造零碳公路運輸通道，支持並引導建設重卡充換電站3000個左右，引導在重點場景科學布局加氫站、綠色燃料加注站；高速公路新能源重卡貨運量佔比達到18%。



《方案》提出加快新能源重卡補能設施建設，包括完善補能設施網絡布局、加快零碳公路運輸通道建設等。同時，加大新能源重卡全場景應用支持力度，包括加力提振市場消費、加快幹線運輸拓展應用等。此外，方案還提出完善新能源重卡運營服務和監管體系，強化科技創新和標準體系建設，以及加強實施保障。在財政金融支持方面，支持地方通過專項債券資金用於符合條件的補能設施建設，鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的企業和個體工商戶提供融資增信支持。



同時，加快高速公路服務區充換電設施建設。有序擴大高速公路貨運繁忙路段電動重卡充換電設施覆蓋範圍，強化跨區域充換電設施有效銜接，滿足中長途運輸補能需求。



*鼓勵地方引導市場主體購買使用新能源重卡*



在加大新能源重卡全場景應用支持力度方面，《方案》提出，加力提振市場消費。繼續實施老舊營運貨車報廢更新行動，優先支持更新為新能源重卡，鼓勵地方使用經濟、技術等手段引導市場主體購買使用新能源重卡。鼓勵各地放開新能源重卡通行管控。鼓勵重卡生產企業立足交通運輸應用場景，加大高性價比、高可靠性新能源重卡產品供給力度。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》