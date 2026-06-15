《駐京專電》發改委等五部門：鋼鐵、煤電等九行業用三年實施節能降碳改造

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國家發改委等部門發布關於開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知。通知提出，2026年起，以鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇、煤電等9個行業為重點，利用3年時間全面實施節能降碳改造，推動企業能效碳效水平應提盡提，行業綠色低碳發展水平明顯提升。2028年起，結合實際視情進一步拓展實施範圍，增加其他行業壓茬推進，各地區可結合工作需要先行有序開展。



各有關部門和地方要加大引導支持力度，持續完善政策措施，充分調動企業的積極性、主動性，加強對節能降碳改造的監督管理，督促相關企業切實履行節能降碳主體責任，積極實施節能降碳升級改造，加快形成實際的節能、減煤和降碳成效。



*不能按期完成改造或改造後仍不合要求應淘汰關停*



通知附件中的《重點行業節能降碳改造攻堅三年行動計劃》提出具體目標：到2028年底，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇等工業重點行業達到現行能效標桿水平的產能比例平均提高20個百分點，煤電行業力爭提高15個百分點，能效基準水平以下產能基本清零，累計形成節能量1億噸標準煤以上、減排二氧化碳2億噸以上。



《行動計劃》強調，要充分發揮節能降碳標準牽引倒逼作用，能效未達到強制性能耗限額標準限定值和基準水平的項目，應於2028年底前完成改造，力爭達到標桿水平，不能按期完成改造或改造後仍不符合要求的項目應按規定淘汰關停；能效優於基準水平的項目，應按要求推動能效水平應提盡提。結合技術進步、產業發展等實際，持續完善重點行業能耗和碳排放限額、重點用能產品設備能效等標準，及時更新重點行業能效標桿水平和基準水平。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》