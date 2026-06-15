《港滬深通》港股總市值46萬億元，滬深100.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2423
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|474
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17216
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|459052
|786
|534451
|964
|467898
|380
|流通市值
(億元)
|-
|-
|513120
|684
|400528
|380
|平均PE
(倍)
|12.62
|32.40
|14.14
|9.91
|32.42
|9.82
|成交
百萬元
|316522
|2091078
|1679598
《經濟通通訊社15日專訊》
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