《神州頭條》財經報章頭版摘要：六部門規範金融信息服務數據治理

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



在深化兩岸融合發展中走親走近、走到一起

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夏日福建，第十八屆海峽論壇如約而至。台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士跨海而來，共敘鄉情、共話合作。自2009年首次舉辦以來，海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力。



扶優限劣利在長遠，私募監管新規驅動行業良性競爭

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近日發布的《國務院辦公廳關於加強監管防範風險促進私募投資基金高質量發展的指導意見》，對做好私募基金加強監管、防範風險工作，促進私募基金高質量發展進行了系統性部署。《指導意見》錨定「扶優限劣」，在強化源頭防控、全面加強監管、穩妥處置風險的同時，也為合規經營、專業能力突出的管理人打開了更廣闊的發展空間。



包容性改革全鏈條護航，資本市場加力支持科技創新

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燧原科技、粵芯半導體IPO申請將於6月15日上會，長鑫科技IPO註冊申請獲證監會同意，宇樹科技IPO已提交註冊……這些閃耀在中國科技創新版圖上的名字，正借助資本市場的平台扎根生長，成為中國科技創新力量加速崛起的生動注腳。





《上海證券報》



六部門規範金融信息服務數據治理

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國家互聯網信息辦公室、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家統計局、國家外匯管理局近日聯合印發《金融信息服務數據分類分級指南》，為金融信息服務機構開展數據分類分級工作提供指引。六部門規範金融信息服務數據治理，股票、債券、基金數據等實現精細化分類分級。



超級IPO浪潮撬動全球科創變局

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一輪由硬科技主導的超級IPO浪潮，正以前所未有的聲勢，重塑全球科創版圖與金融秩序。2026年初夏，全球資本市場迎來歷史性時刻。當地時間6月12日，美國太空探索技術公司(SpaceX)正式登陸納斯達克。站在2026年的時間節點審視，本輪超級IPO浪潮並非簡單的資本狂歡，而是底層技術革命引發的科創邏輯根本性重構。



「浦江之光」行動成績亮眼，鍛造上海資本市場新高地

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95家科創板企業、2376億元(人民幣．下同)首發募資金額、2.99萬億元總市值--截至今年6月11日，上海「浦江之光」行動交出亮眼成績單。自2019年7月科創板開市並試點註冊制以來，推動一批高成長性「硬科技」企業加速崛起。如今，上海正以此為基石，加速開啟國際金融中心建設新篇章。





《證券時報》



「十五五」國資改革啟幕，地方精準落子釋放強動能

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推進國有經濟布局優化和結構調整是「十五五」時期國資國企改革重中之重，錨定提升國企核心競爭力、增強核心功能兩大主線，各地遵循國有資本「三個集中」的導向，因地制宜加力投資、深化重組整合、升級監管體系，謀劃貼合區域稟賦的改革路徑，不斷做強做優做大國有企業和國有資本。



公租房保障擴圍，健全住房保障資金體系呼聲漸高

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近日，國務院印發《關於推行常住地提供基本公共服務的實施意見》，推動更多城市將穩定就業居住的未落戶常住人口家庭納入公租房保障範圍，並將統籌中央和地方現有資金渠道，支持公租房籌集任務。多位受訪專家認為，未來包括公租房、保障性租賃住房在內的保障性住房建設與供應應讓中央財政挑起大梁，應建立健全多渠道保障的住房保障資金體系。



上交會成交項目創新高，中國源頭技術受追捧

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以「打造技術貿易新生態，共繪全球合作新篇章」為主題的第十二屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）日前落下帷幕。作為促進高水平國際技術貿易的重要平台，本屆上交會成果斐然，意向成交項目數首次突破600項。亮眼的數據之外，是中國硬科技的策源力和「磁吸力」加速釋放，「全球廠商來中國找源頭技術」已蔚然成風。

《經濟通通訊社15日專訊》