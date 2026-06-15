《鍾之日記》兩萬五得復失，港股跑輸亞股

6月15日，香港天氣：黃雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隨著美國與伊朗達成協議即將結束持續數月的戰爭，全球市場情緒顯著改善，亞洲股市全面反彈，恒指高開283點重返兩萬五關，可惜升幅隨後收窄。盤中科網股個別發展，芯片股再落鑊，智譜(02513)飆近五成。全日看，日股、韓股升半成，A股亦漲1.6%，港股跑輸亞股，收報24842，升124點或0.5%，主板成交僅2825億元。



*滬指收升1.6%，兩市成交再次突破3萬億*



美國和伊朗表示已達成初步協議，將停止戰爭，並恢復霍爾木茲海峽航運，環球股市造好。A股再度彈，滬綜指全日升1.61%收報4096.47點，逼近4100關，深成指漲3.79%，創業板指收高5.3%。滬深兩市全日成交額突破3萬億元人民幣，較上個交易日減5.7%。



早前巴基斯坦總理表示，美國和伊朗將於周五（19日）在瑞士簽署一份諒解備忘錄，巴基斯坦此前一直擔任此次談判的調解人。特朗普周日表示，霍爾木茲海峽將全面免費開放，美國對伊朗港口的海上封鎖也將結束。美元走軟，油價下跌，A股能源股跟挫，煤炭指數挫5.7%最傷，石油板塊也跌1.5%。



半導體硬件領漲大市，機構稱高端MLCC陶瓷粉體有望量價齊升，MLCC板塊收漲一成。大摩看好AI光模塊PCB高增長，國際復材(深:301526)升20%封板。另外玻璃基板板塊活躍，整體漲近7%。有色金屬亦跟隨上升，現貨金漲2.5%至每盎司4323.29美元，創下6月9日以來的最高水平。招金黃金(深:000506)二連升停。



*天數智芯勁揚逾3%，傳字節洽購AI芯片*



《路透》援引知情人士表示，字節跳動正與總部位於上海的GPU初創企業天數智芯(09903)洽談採購其人工智能芯片。若交易順利達成，天數智芯將成為繼華為和寒武紀之後，字節跳動第三大國內圖形處理器(GPU)供應商。天數智芯盤中最多漲15%，收市升3.2%，報545元。



知情人士並補充，字節考慮與百度(09888)達成類似交易。他們也可能使用百度的昆侖芯。這些潛在交易表明，在美國對先進芯片實施出口管制的背景下，北京推動使用國產芯片以提升自主可控能力，中國芯片製造商提供替代海外AI芯片的努力正逐漸取得成效。



消息人士稱，天數智芯預計今年將向字節跳動出貨至少5萬顆芯片，其中大部分將用於推理工作。與字節達成合作將標誌著該公司的重大商業里程碑。一位知情人士表示，截至目前天數智芯主要為政府採購項目供貨。



天數智芯今年1月在香港上市，得益於國內AI硬件需求的增長，該公司2025年營收達10億元人民幣，其中約90%來自GPU銷售。



其他芯片股方面，中芯國際(00981)漲7%，壁仞科技(06082)揚10.6%。另值得留意，數據設施供應商迅策(03317)與沐曦股份、天數智芯及壁仞科技分別簽署戰略合作協議，激勵股價升2.5%，高見151.1元。



*智譜開放GLM-5.2模型，股價飆逾三成*



美國人工智能公司Anthropic當地時間12日發布聲明，稱旗下兩款大模型Claude Fable 5與Mythos 5因美國政府援引國家安全部門意見發布的出口管制指令，已被緊急關停。該指令禁止所有外籍人士使用上述兩款模型，包括該公司的外籍員工。美方稱，發現了可繞過Fable 5安全防護機制的「越獄」漏洞。Anthropic表示將服從法律指令，但不認同美政府的「封殺」。



國產大模型企業智譜(02513)旋即於13日宣布，旗下最新一代旗艦模型「GLM-5.2」向GLM Coding Plan全量用戶開放，覆蓋Lite、Pro、Max及團隊版。此外，GLM-5.2 API預計將於下周上線，模型也將於下周開源。據介紹，GLM-5.2是智譜迄今能力最強的開源模型，支持真正可用的1M上下文，並在長程任務中繼續保持領先。



智譜同時表示，在一些前沿模型突然變得不可用的時刻，智譜相信前沿智能不應只屬於少數人，也不應被少數規則隨時收回。它應該開放、可用、可構建，並服務於每一位開發者。



消息刺激智譜一度飆升逾47%，盤中高見1620元，最終收漲32.8%，報1457元。其他AI概念股亦受捧，Minimax(00100)升7%，報423.8元；曦智科技(01879)揚15.6%，報542元。



摩根大通維持對智譜的「增持」評級，因其持續推出SOTA（最先進）模型，商業價值兌現更加明確，並將其目標價由950元大幅上調至1400元。摩通表示，隨著行業變現路徑逐漸收斂至API、編碼、智能體和企業工作流，模型能力領先性變得愈來愈關鍵，因為定價權將更多取決於能力，而不僅僅是產品覆蓋廣度或使用規模。



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