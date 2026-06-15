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AH股新聞

15/06/2026 10:20

《Ａ股焦點》電光科技揚7%，擬定增募資至多14億元，用於數據中心項目等

　　電光科技(深:002730)昨晚發布公告，公司擬向特定對象發行股票募資不超過14億元（人民幣．下同），扣除發行費用後用於數據中心項目、補充流動資金。其中，10億元擬用於數據中心項目，4億元擬用於補充流動資金。

　　電光科技今早高開高走，現揚7.08%，報29.95元。

　　對於此次定增的背景和目的，公告稱，當前國家高度重視數據運算服務在數字經濟時代的核心戰略地位，明確將數據運算服務產業納入新型基礎設施建設重點布局，加快推進全國一體化數據服務網絡體系構建，並著重提出強化智能數據運算供給與部署，為各行業數字化轉型及人工智能規模化應用提供支撐。在宏觀政策引導與市場需求持續釋放的雙重驅動下，公司已將智能數據運算基礎設施建設確立為重點戰略發展方向。

　　本次募投項目實施後，電光科技將整合數據運算資源，搭建靈活高效、彈性可擴展的數據運算服務網絡，為人工智能企業、科研機構及廣大中小企業提供專業化數據運算服務；同時依托規模化採購降低硬件投入成本，通過智能調度算法提升數據運算資源利用效率，持續深化與主流雲服務商的生態協同。
《經濟通通訊社15日專訊》

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