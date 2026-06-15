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AH股新聞

15/06/2026 14:59

《Ａ股焦點》MLCC概念集體拉升，廈門鎢業等多股漲停

　　MLCC概念領漲，升超10%，廈門鎢業(滬:600549)、風華高科(深:000636)、博遷新材(滬:605376)等超十隻個股漲停，三環集團(深:300408)漲近19%，國瓷材料(深:300285)漲超12%，東材科技(滬:601208)升近7%。

　　消息面上，湖北江城實驗室近期在電容關鍵技術上取得重大突破，成功研製出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用於AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發。目前，相關技術正在開展工藝流片及小批量試產，將在先進封裝領域實現規模化應用。

　　AI浪潮催生高端MLCC放量，高端MLCC陶瓷粉體有望量價齊升。中泰證券研報指出，AI服務器因供電架構複雜、GPU功耗走高，單機架MLCC用量由傳統服務器2000顆左右躍升至數十萬顆。據中泰證券測算，2025-2030年，全球AI服務器MLCC需求預計將從642億顆增至3816億顆，CAGR（年均複合增速）為42.8%。
《經濟通通訊社15日專訊》

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