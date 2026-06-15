《Ａ股動向》永輝超市首家「全健康場景調改店」開業兩天銷售額同比增長282%

據《證券時報》報道，從永輝超市(滬:601933)獲悉，其全國首家「全健康場景調改店」6月13日在重慶生活廣場開業。開業兩天總銷售額超306萬元人民幣，較去年同期增長282%；累計客流超4萬人次，同比增長269%。據悉，該店是永輝超市在胖東來模式基礎上打造的全國首家「全健康場景調改店」，為公司第二階段調改樹立差異化標桿。



永輝超市今日收升1.25%，報3.25元人民幣。

《經濟通通訊社15日專訊》