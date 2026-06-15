《中國要聞》遇見小麵創始人就商標爭議致歉，擬無償贈予渝見小麵

遇見小麵(02408)近日因起訴河南「渝見小麵」餐飲店商標侵權而陷入輿論風波。今日凌晨1點多，遇見小麵創始人宋奇發布《致渝見小麵的一封信》，就此次「商標風波」致歉。信中稱，其和團隊決定將已註冊的第35類「渝見小麵」商標無償贈予渝見小麵。



宋奇稱，遇見小麵的企業文化中一直強調正直、善良，「而今天發生的事情與我們價值觀背道而馳，是管理上的重大失誤」。他表示，「對此，我們承認錯誤，承擔後果，不甩鍋，今後要承擔更多的社會責任。同時，我們已中止和外包律所的合作，並呼籲商標保護工作科學、良性開展」。



*律師：判斷侵權要看是否導致消費者混淆*



據河南廣播電視台「民生大參考」欄目6月12日報道，河南南陽一間名為「渝見小麵」的街邊夫妻小館，近日被遇見小麵起訴，事由為商標侵權，索賠7000元（人民幣．下同）至8000元。餐飲店負責人毛女士質疑對方惡意索賠，哭訴「我八塊錢一碗的面，我至少得賣1000碗，我1000碗還有成本」。此事引發網友熱議。



原告律師認為，渝見小麵「四個字有三個字一樣」就能認定侵權，但有不少網友覺得，「渝」是重慶簡稱，跟「遇見」的「遇」字無關。此外，「渝見小麵」店舖門頭、裝修、菜品完全獨立。多位律師在接受採訪時亦普遍表示，判定侵權不僅要看標識長得像不像，還要看是否導致消費者「混淆」的可能。



6月13日，「遇見小麵」發布《關於商標事件的說明》稱，於6月12日已溝通撤銷對渝見小麵的訴訟，並反思商標維權行動的流程。6月14日，「渝見小麵」已經繼續營業。

《經濟通通訊社15日專訊》