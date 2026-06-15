《中國要聞》中消協：傳統工藝品相關投訴中，近37%涉假冒和虛假宣傳

中國消費者協會發布傳統工藝市場消費維權報告，根據全國消協智慧315平台投訴數據，自平台上線以來，共收到傳統工藝品相關投訴19421件，其中涉及假冒和虛假宣傳的投訴7125件，佔傳統工藝品投訴量的36.69%。其中，貴金屬飾品、珠寶玉石投訴量居高不下，紅木、陶瓷的投訴量相對較少，但均存在消費風險。



*主要涉以鍍金、包銅等冒充足金、足銀飾品*



在貴金屬飾品領域，消費者主要反映不良商家用鍍金、包銅、合金飾品，冒充足金、足銀等貴金屬飾品售賣。還有商家偽造知名品牌包裝和鑒定證書，將冒牌商品偽裝成正品出售，待消費者申請售後維權時，商家大多已關停店舖、失聯跑路。



在珠寶玉石領域，消費者主要反映不良商家虛標玉石材質、處理工藝及產地信息，通過化學方式處理玉石冒充天然玉石，以低價品類冒充高端名貴品類。一些商家還虛構鑒定機構或仿冒正規機構公章製作假證書，以便掩蓋商品真實情況。部分商家在直播帶貨中濫用美顏濾鏡和燈光效果，刻意將普通玉石渲染為高品質玉石。



紅木、陶瓷工藝品領域的投訴總量較少，但也存在不良商家以紫檀柳、血檀等低價木材冒充小葉紫檀、海南黃花梨等名貴木材的問題，部分商家還通過拍攝手法美化商品、遮掩商品瑕疵。



另外，個別商家偽造所謂「大師作品」、虛構收藏價值，將現代工藝品冒充古董售賣，甚至利用劇情演繹誘導消費者高價消費。

《經濟通通訊社15日專訊》