《中國要聞》王毅訪蒙古：對蒙政策保持穩定性，促重要領域擴大合作

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中共中央政治局委員、外長王毅訪問蒙古，於前日和昨日分別與蒙古國總統呼日勒蘇赫與蒙古外長巴特策策格會談。



根據中國外交部發布的聲明，呼日勒蘇赫在會晤中表示，蒙古國不會因為同其他國家關係做任何損害中方利益的事情。他預計今年有望實現雙邊貿易額200億美元目標。王毅則稱，中國對蒙政策保持穩定性連續性，願意一道推進互聯互通、能源礦產、貿易投資等既有合作，並在重要礦產、綠色發展、數字經濟等領域擴大合作。



在會晤巴特策策格時，王毅表示，中蒙是友好近鄰，應牢牢把握友好合作大方向，在涉及彼此核心利益問題上，繼續堅定相互支持；中方願同蒙方一道，朝共建和平共處、守望相助、合作共贏的兩國命運共同體方向繼續努力，高質量共建一帶一路，擴大經貿合作。王毅又指，中蒙同為發展中國家，面對單邊主義盛行、保護主義抬頭，中國始終倡導並踐行多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心和主導作用，願同包括蒙方在內的各國共同努力，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



*蒙方恪守一個中國原則*



巴特策策格則表示，蒙中關係達到全面戰略夥伴的高水平，在所有涉及中國核心利益的問題上，蒙方都理解和支持中方立場，並堅定恪守一個中國原則，支持中國維護領土主權、實現國家統一，不支持台獨。他又指，面對複雜動盪的世界局勢，蒙中更加需要緊密合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階，期待同中方加強合作。



王毅與巴特策策格會談後共同會見記者。王毅強調，面對國際形勢動盪不安、全球性挑戰日益突出，中蒙兩國更應風雨同舟、勠力同心，堅定做相互信任、相互支持的好鄰居、好夥伴，攜手朝著構建和平共處、守望相助、合作共贏的中蒙命運共同體方向繼續作出努力。

《經濟通通訊社15日專訊》