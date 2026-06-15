原「死了麼」APP團隊擬出讓5%股份募資1000萬，公司估值或達2億元，APP已更名「在麼在麼」

據內媒報道，原「死了麼」APP團隊計劃募資1000萬元（人民幣．下同），出讓公司5%股份，以此計算公司估值或達2億元。目前該APP已更名為「在麼在麼」，定位為安心守護平台。



根據公開資料整理，該產品瞄準超3.1億60歲以上人口背後的獨居安全剛需，將傳統養老監護方案拆解為每人每年20元級的普惠服務，並已在政府採購場景跑通「試點-交付-續費」全流程。



商業計劃書顯示，該項目1年內計劃覆蓋多街道80萬人，基礎GMV達1600萬元，毛利50%；3年內拓展至多城市1000萬人，基礎GMV達2億元，毛利80%；5年內覆蓋全國8000萬人，基礎GMV達16億元，毛利80%。



據悉，本輪1000萬元融資將重點投向產品研發、市場拓展、交付運營及合規儲備，其中產品研發佔比40%，市場拓展佔30%，交付運營佔20%。融資主體公司為月境未來（杭州）科技有限公司，成立於2026年2月13日，法定代表人為呂功琛，註冊資本105.5萬元。



2026年1月，「死了麼」APP因開發成本僅1000多元、巔峰時期用戶增長百倍而受到廣泛關注，當時估值已近億元。

《經濟通通訊社15日專訊》