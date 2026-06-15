【聚焦人幣】外匯局：5月銀行結售匯順差為358億美元，環比下降11%

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國家外匯管理局公布2026年5月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。數據顯示，2026年5月，銀行結匯16676億元人民幣，售匯14229億元人民幣。按美元計值，同期銀行結匯2439億美元，售匯2081億美元，結售匯順差358億美元，上個月為順差401億美元。



2026年1-5月，銀行累計結匯87624億元人民幣，累計售匯72755億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯12675億美元，累計售匯10530億美元，累計結售匯順差2145億美元。



2026年5月，銀行代客涉外收入52913億元人民幣，對外付款48637億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客涉外收入7738億美元，對外付款7112億美元。



2026年1-5月，銀行代客累計涉外收入263,340億元人民幣，累計對外付款248,803億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客累計涉外收入38113億美元，累計對外付款36012億美元。



*跨境資金淨流入625億美元*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，5月份以來，國際金融市場延續波動調整態勢，中國外匯市場運行總體平穩。主要呈現三個特點：



一是涉外交易活躍。5月，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計為1.5萬億美元，同比增長22%。外匯市場交易量為3.4萬億美元，與去年同期規模相當。



二是跨境資金淨流入基本穩定。5月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入625億美元，環比略增1%。銀行結售匯順差358億美元，環比下降11%。其中，貨物貿易仍是資金淨流入的主要渠道，服務貿易延續逆差，外資企業分紅派息支出季節性增加，外資總體淨買入境內股票和債券。



三是外匯市場預期保持平穩。5月，企業等外匯收入結匯率、外匯支出購匯率環比均基本持平，顯示各類主體結匯意願和購匯意願穩定，相關交易主要根據實際需求有序開展。

《經濟通通訊社15日專訊》