《Ａ股行情》美伊達和平協議，滬綜指高開0.55%，支付寶擬加AI代理

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美伊已達成和平協議，正式簽署儀式將於6月19日在瑞士舉行；市場焦慮緩解，油價下跌，亞洲股市走高。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.55%，報4053.58點，深成指高開1.27%，創業板指高開1.72%。



美國和伊朗周日（14日）宣布，兩國已就一項臨時和平協議達成一致。美國總統特朗普和巴基斯坦談判代表表示，該協議料將於本周五（19日）簽署，其後將全面重啟霍爾木茲海峽供船舶免費通行。航運股盤初造好，招商輪船(滬:601872)及中遠海能(滬:600026)開盤漲停。



中國市場方面，5月社會融資規模增量為2.03萬億元(人民幣．下同)，表現好於預期，在此前一個月貸款罕見萎縮後出現反彈。不過與上年同期相比仍下降逾11%，顯示民間信貸需求仍然低迷。人行近期已採取措施，據悉要求大型國有銀行減少在銀行間市場的資金融出，避免市場利率過度脫離政策利率下行，同時從金融體系回籠部分流動性。



螞蟻集團據悉準備對支付寶進行改版，將加入AI代理功能，這是其與微信爭奪用戶的一次重大升級。屆時用戶可以通過輸入文字或語音指令，讓支付寶AI助手「阿寶」預訂車輛、訂購咖啡或安排外賣；經用戶授權後，該助手還能執行購買共同基金等理財任務。不過，該新版支付寶仍在內測階段，發布計劃尚未最終確定。



另外，人民銀行今日進行4250億元7天期逆回購，公開市場今日有2185億元逆回購到期，即今日淨投放2065億元。本周公開市場將有7190億元逆回購到期。

《經濟通通訊社15日專訊》