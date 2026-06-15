《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.92%，MLCC、PCB概念股爆發

中東和平見曙光，A股市場亦反彈，滬綜指上午漲0.92%，收報4068.58點，深成指升2.53%，創業板指漲3.66%；滬深兩市半日成交20343億元（人民幣．下同），較上個交易日億元微減258億元或1.3%。



從板塊來看，MLCC概念領漲，上午收升9.5%；PCB概念爆發，十多隻成分股漲停，逸豪新材(深:301176)二連升停。花旗最新研報指出，AI服務器對PCB的需求正在從數量增長轉向材料升級，而真正卡住供給的環節已經不是PCB廠，而是上游的覆銅板以及更上游的電子布。花旗判斷產能增長最快的是PCB，其次是覆銅板，最慢的是電子布，但定價能力剛好反過來，越往上游，漲價彈性越大。



至於消費板塊早盤逆市走跌，其中白酒股跌幅居前。最新公布的金融數據顯示，5月新增貸雖環比回升至5200億元，但同比繼續回落，結構上明顯依賴短貸和票據支撐，居民消費貸與按揭、企業中長期貸款均表現疲弱；同時，票據利率低位運行、票據融資佔比抬升，進一步印證實體有效融資需求不足。

《經濟通通訊社15日專訊》