《Ａ股行情》滬綜指收升1.61%，半導體硬件領漲，兩市成交突破3萬億

美國和伊朗表示已達成初步協議，將停止戰爭，並恢復霍爾木茲海峽航運，環球股市造好。A股再度彈，滬綜指全日升1.61%收報4096.47點，逼近4100關，深成指漲3.79%，創業板指收高5.3%。滬深兩市全日成交額突破3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1837億元或5.7%。
早前巴基斯坦總理表示，美國和伊朗將於周五（19日）在瑞士簽署一份諒解備忘錄，巴基斯坦此前一直擔任此次談判的調解人。特朗普周日表示，霍爾木茲海峽將全面免費開放，美國對伊朗港口的海上封鎖也將結束。美元走軟，油價下跌，A股能源股跟挫，煤炭指數挫5.7%最傷，石油板塊也跌1.5%。
半導體硬件領漲大市，機構稱高端MLCC陶瓷粉體有望量價齊升，MLCC板塊收漲一成，火炬電子(滬:603678)、宏達電子(深:300726)等十餘股漲停。大摩看好AI光模塊PCB高增長，PCB，國際復材(深:301526)升20%封板。另外玻璃基板板塊活躍，整體漲近7%。
有色金屬亦跟隨上升，現貨金漲2.5%至每盎司4323.29美元，創下6月9日以來的最高水平。8月交割的美國期金漲2.5%至4343.80美元。招金黃金(深:000506)二連升停，收報15.1元。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4891.71
|+2.39
|上證指數
|4096.47
|+1.61
|14035.90
|深證成指
|15531.11
|+3.79
|16276.10
|創業板指
|4033.53
|+5.30
|科創50
|1748.33
|+5.12
|B股指數
|271.17
|+1.39
|1.12
|深證B指
|1146.26
|+1.10
|0.72
《經濟通通訊社15日專訊》
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