【人行操作】人行4250億逆回購利率平，放水2065億，另開展6000億買斷式逆回購

人民銀行公布，今日進行4250億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有2185億元逆回購到期，即今日淨投放2065億元。



本周公開市場將有7190億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期2185億元、1530億元、1590億元、1885億元，周五為端午假期。此外，周一將有700億元國庫現金定存到期、6000億元182天期買斷式逆回購到期，周四將有1800億元國庫現金定存到期。



*今日開展6000億買斷式逆回購，持平今日到期量*



人民銀行上周五(12日)公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限六個月(183天)。該操作量持平今日到期規模。



至此，6月買斷式逆回購操作規模合計為1.1萬億元，較全月1.4萬億的到期量縮減3000億元，為連續第四個月單月淨減。



據統計，6月有兩筆共14000億元買斷式逆回購到期，其中三個月期8000億元到期日落在6月5日，人行已於當日開展了5000億元三個月期買斷式逆回購操作，較到期減少3000億元；另有6000億元六個月期在6月15日到期。

《經濟通通訊社15日專訊》