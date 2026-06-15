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15/06/2026 11:56

《中國要聞》中央氣象台升級暴雨預警至橙色，廣東累計轉移逾1.3萬人

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中央氣象台6月15日10時升級暴雨預警至橙色
▷ 廣東省累計轉移13283人，啟動防汛Ⅲ級應急響應
▷ 交通運輸部啟動強降雨二級防禦響應

　　內地暴雨持續，中央氣象台今早10時將暴雨預警升級至橙色，指6月13日以來，廣西中東部、廣東中北部和東部等地先後出現了暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，累計降水量100-300毫米，局地達600毫米以上。預計15日至16日，上述部分地區仍有強降雨，其中，廣東珠江口以東沿海等局地有特大暴雨（250-350毫米）。

　　廣東省防汛防旱防風總指揮部已於昨晚7時將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。內媒引述廣東省應急管理廳數據，昨晚8時，本輪強降雨全省累計轉移人員13283人。

　　據氣象部門監測，6月13日晚8時至14日晚8時，廣東平均雨量33.9毫米，降雨主要集中在揭陽、汕尾、汕頭和惠州等地，其中陸豐錄得709.5毫米降雨量。截至14日晚8時，廣州、惠州、梅州、汕頭、汕尾、珠海等12個地市，72個縣（市、區）啟動防汛（防暴雨）應急響應，其中惠來防汛應急響應為最高一級。

*交通運輸部啟動強降雨二級防禦響應*

　　此外，中央氣象台今早10時繼續發布強對流天氣藍色預警，預計6月15日14時至16日14時，華北中東部、華南南部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。中國氣象局則將重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應調整為（暴雨、強對流）Ⅲ級應急響應。

　　交通運輸部已啟動強降雨二級防禦響應，緊盯強降雨密集地區和連續降雨高風險區域，加強調度，完善工作機制，壓實各方責任，堅決防範遏制重特大事故發生。稍後，交通運輸部將召開視頻調度會，調度重點省份強降雨防範應對工作。
《經濟通通訊社15日專訊》

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