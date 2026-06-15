  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

15/06/2026 15:18

《中國要聞》力箭一號遙十四運載火箭「一箭八星」成功發射

　　中科宇航力箭一號遙十四運載火箭今日上午11時44分在東風商業航天創新試驗區點火升空，成功將「吉星高分07C04」、「文物01星」等8顆衛星精準送入預定軌道。

　　這是該型號火箭今年的第三次發射，而該型火箭累計已將105顆衛星送入太空，入軌載荷總質量超15噸，成為內地唯一發射衛星總數過百的民商火箭型號。《財聯社》引述中科宇航方面指，力箭一號今年的發射任務基本已經排滿。
《經濟通通訊社15日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區