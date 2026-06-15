《中國要聞》力箭一號遙十四運載火箭「一箭八星」成功發射

中科宇航力箭一號遙十四運載火箭今日上午11時44分在東風商業航天創新試驗區點火升空，成功將「吉星高分07C04」、「文物01星」等8顆衛星精準送入預定軌道。



這是該型號火箭今年的第三次發射，而該型火箭累計已將105顆衛星送入太空，入軌載荷總質量超15噸，成為內地唯一發射衛星總數過百的民商火箭型號。《財聯社》引述中科宇航方面指，力箭一號今年的發射任務基本已經排滿。

《經濟通通訊社15日專訊》