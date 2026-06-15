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AH股新聞

15/06/2026 15:33

【中東戰火】中國外交部就美伊達成和平協議表示歡迎，冀第一階段諒解備忘錄如期簽署

　　美伊達成和平協議，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此表示歡迎，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，也希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。中方願同國際社會一道，為早日恢復中東海灣地區和平安寧繼續發揮積極作用。

　　巴基斯坦總理在周一早些時候宣布，經過與美伊雙方的談判後，兩國已達成一項協議。雙方均聲明這一協議即刻生效且具有永久性，並將適用於包括黎巴嫩在內的所有問題上的軍事行動。美伊雙方隨後也證實了協議的達成。

*中方將繼續為中東實現持久和平貢獻中國力量*

　　另外，對於被問及中方在推動重開霍爾木茲海峽上有否作出貢獻，林劍指出，自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走，為和平盡力。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，體現了中方促和止戰、倡導對話、化解分歧的一貫立場和積極努力，貢獻了消除戰事、爭取和平的中國方案，發揮了進一步凝聚國際共識的重要作用，得到地區國家和國際社會的普遍歡迎。中方將繼續本著習近平主席四點主張精神，秉持公道正義立場，為中東實現持久和平貢獻中國力量，彰顯大國擔當。
《經濟通通訊社15日專訊》

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