申萬宏源(06806)發債籌獲36億人幣，票息最低1.63%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期），發行規模為36億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模11億元，期限3年，票面利率為1.63%；品種二發行規模25億元，期限5年，票面利率為1.75%。有關債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/06/2026 08:48
申萬宏源(06806)(深:000166)公布，申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期），發行規模為36億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模11億元，期限3年，票面利率為1.63%；品種二發行規模25億元，期限5年，票面利率為1.75%。有關債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社15日專訊》
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