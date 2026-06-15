重慶農商銀行(03618)副行長周國華辭任，與董事會無不同意見

重慶農村商業銀行(03618)(滬:601077)公布，收到副行長周國華提交的書面辭職信，因達到法定退休年齡，周國華辭去副行長職務，辭任自上周五（12日）起生效。



該集團指，經周國華確認，他與董事會無不同意見，無其他事項需要通知股東。

《經濟通通訊社15日專訊》