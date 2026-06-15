《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(12日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|5353.36
|源杰科技
|(688498)
|4778.54
|中微公司
|(688012)
|3828.54
|瀾起科技
|(688008)
|3741.67
|生益科技
|(600183)
|3317.72
|紫金礦業
|(601899)
|2820.91
|佰維存儲
|(688525)
|2666.82
|海光信息
|(688041)
|2640.14
|拓荊科技
|(688072)
|2521.63
|亨通光電
|(600487)
|2264.63
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|11886.30
|寧德時代
|(300750)
|7345.33
|新易盛
|(300502)
|4896.74
|世紀華通
|(002602)
|2917.08
|江波龍
|(301308)
|2850.82
|北方華創
|(002371)
|2745.15
|東山精密
|(002384)
|2700.95
|陽光電源
|(300274)
|2627.39
|德明利
|(001309)
|2379.91
|長川科技
|(300604)
|2272.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》
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