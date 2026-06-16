《駐京專電》專家：香港應強化離岸人民幣資產配置中心等三類功能

香港駐京辦聯同中國（香港地區）商會今日在北京舉行座談會，就「十五五」發展機遇分享，對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授蔣靈多在會上發表主題演講時表示，在全球資本重新配置、人民幣資產吸引力變化、企業出海融資需求上升的背景下，香港應強化三類功能：一是離岸人民幣資產配置中心；二是科技企業、先進製造企業和綠色企業的國際融資平台；三是跨境支付、數字資產、綠色金融和風險管理的制度試驗場。



*今年香港出口表現受到AI相關電子產品需求支撐*



蔣靈多稱，內地今年增長比較亮眼的地方，是高技術製造、裝備製造、工業機器人、鋰電池、3D打印設備等新動能增長較快。今年香港出口表現受到AI相關電子產品需求支撐，4月商品出口同比增長42.9%，說明香港仍然能夠受益於全球高端電子和科技產業鏈流動。要依託完整製造體系和技術應用場景，把人工智能、新能源、高端裝備、數字製造轉化為產業升級和出口結構優化的持續動力。



另外，香港特區署理駐京辦主任袁嘉諾致歡迎辭時表示，國家《十五五規劃》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領。《十五五規劃》也賦能香港發展，為香港進一步鞏固提升競爭優勢及融入和服務國家發展大局，提供了重要指引。當中明確支持香港鞏固提升在國際金融、航運、貿易、創科等優勢地位，加強建設國際航空樞紐等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》