《駐京專電》李強同越南總理黎明興通電話：加強團結互信，拓展互利合作

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15日上午，國務院總理李強應約同越南總理黎明興通電話。李強表示，近段時期，兩國各部門各地方加緊推進訪問成果落實，取得積極進展。中越有著深厚傳統友誼。中方始終將越南視為周邊外交的優先方向，願同越方一道遵循兩黨兩國最高領導人戰略引領，加強團結互信，拓展互利合作，更好促進兩國共同發展繁榮。



*加快跨境經濟合作區建設，拓展能源礦產等合作*



李強指出，中方願同越方深入對接發展戰略，推動兩國貿易不斷擴面提質，推進基礎設施互聯互通，加快跨境經濟合作區建設，拓展能源礦產、數字經濟、人工智能、金融等領域合作，實現更高水平互利共贏。雙方要共同辦好「中越旅遊合作年」等活動，落實「小而美」民生項目，妥善管控海上分歧，夯實兩國友好民意基礎。當前全球單邊主義、保護主義抬頭，中方願同越方加強在聯合國、世貿組織等多邊機制協調配合，相互支持辦好今明兩年的亞太經合組織領導人非正式會議，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和經濟全球化。



*黎明興：深化貿易合作，管控解決分歧*



黎明興表示，越中關係當前發展勢頭強勁。越南黨和政府高度珍視越中友誼，始終把發展對華關係視為越對外政策的戰略選擇和頭等優先。越方願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層交往，鞏固戰略互信，加強發展戰略對接，深化貿易、交通基礎設施建設等領域合作，促進旅遊、教育、衛生、地方交流，管控解決分歧，推動越中全面戰略合作夥伴關係和具有戰略意義的命運共同體建設取得更多務實成果。歡迎更多中國企業赴越投資興業，越方願提供便利條件。越方支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強多邊溝通協作，維護好共同利益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》