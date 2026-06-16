《駐京專電》李強主持國務院專題學習：健全主體功能區制度，分區分類施策

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國務院15日以「強化主體功能區戰略實施，促進區域協調發展」為主題，進行第二十次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，立足各地資源稟賦和比較優勢，統籌優化農業、生態、城鎮等各類空間布局，進一步健全主體功能區制度，分區分類施策，促進形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護新格局，為推動區域協調發展、優化重大生產力布局提供有力支撐。



李強強調，區域協調發展戰略、區域重大戰略、新型城鎮化戰略等都是基於國土空間的重大戰略，要系統梳理不同國家戰略中明確的空間發展格局、區域功能和實施重點，統籌推動主體功能區戰略與其他國家重大戰略協同疊加。實施主體功能區戰略涉及方方面面，要進一步健全戰略實施機制，強化各部門各地區協同，完善配套制度，加強政策集成，形成工作合力。



*優化主體功能區劃，推動空間治理更加精準精細*



李強在聽取講解和交流發言後指出，這些年來，主體功能區戰略從理念到實踐取得重大進展，戰略格局基本形成，「三區三線」全面劃定。進入「十五五」時期，面對新的形勢和任務，要深刻認識主體功能區戰略的基礎性作用、全局性影響，強化主體功能區戰略實施，以釘釘子精神抓好推進落實。



李強指出，要聚焦突出矛盾，找準切入點，更大力度推動主體功能區戰略有效落地。要優化主體功能區劃，推動空間治理更加精準精細。充分考慮國家戰略需求和地方發展條件的變化，在科學評估基礎上對主體功能定位進行動態調整。根據地方獨特區位和資源稟賦，對特殊功能區實施差異化管理。拓展國土空間規劃「一張圖」信息集成功能，推動跨部門跨層級共享共用，構建國土空間治理基礎平台。要完善與主體功能區相適應的政策制度體系，引導不同地區差異化協同化發展。對城市化地區給予更多激勵性政策，引導資源要素適當傾斜配置。對農產品主產區和重點生態功能區給予更多保障性政策，健全強化轉移支付、保護補償等機制。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》