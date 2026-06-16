【數據解讀】統計局：PPI漲幅擴大但CPI總體平穩，民生商品價格穩定

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國家統計局新聞發言人、統計司副司長王冠華今日在國新辦發布會上表示，目前儘管PPI漲幅擴大，但是CPI運行總體平穩，民生商品價格保持穩定。她指出，由於CPI和PPI指標內涵不同，PPI向CPI傳導呈現明顯結構性特徵。PPI反映的是工業生產領域價格，而CPI反映的是居民消費領域價格，因此，PPI向CPI的傳導主要集中在工業消費品領域，而在CPI當中佔比比較大的食品價格和服務價格受工業品價格波動影響較小。



她又指出，從價格傳導規律看，上游的工業品價格受國際大宗商品價格影響較為直接，但上游價格沿著產業鏈條向中游加工環節、下游成品製造環節，進而傳導到居民終端消費市場，這個過程會受到市場競爭、技術進步等因素影響，價格傳導往往呈現沿著產業鏈遞減特點。



此外，中國經濟運行總體平穩，產業鏈供應鏈韌性較強，商品和服務供給比較充裕，各項保供穩價政策有力有效。特別是國家及時啟動實施了成品油價格臨時調控機制，有效對沖了國際能源價格波動的影響，也為國內物價平穩運行提供了有力支撐。



*企業主動通過技術改造等方式挖潛增效、對沖壓力*



對於成本上升給企業帶來的經營壓力，她表示，受產業鏈分工不同，市場需求、行業競爭等多重因素影響，行業之間盈利表現呈現一定分化，部分中下游企業面臨階段性成本壓力。面對成本變化，很多企業主動作為，通過技術改造、精細化管理、拓展市場等方式挖潛增效、對沖壓力。1-4月份，規模以上工業企業營業收入同比增長5.2%，比1-3月份加快0.2個百分點。工業企業利潤增長18.2%，加快2.7個百分點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》