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16/06/2026 11:39

【數據解讀】統計局：商品零售額下降因基數高、高溫多雨等影響線下消費

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 5月商品零售額同比下降0.6%
▷ 下降主因去年高基數與高溫多雨影響
▷ 1-5月網上商品零售額同比增5%

　　5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期，為2022年12月以來首轉負。1-5月，社會消費品零售總額同比增1.4%；社會消費商品和服務零售總額同比增2.8%。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，跟蹤消費情況，要全面地看，不僅是商品消費，還有服務消費。

　　他表示，5月當月，商品零售額確實出現了一定下降，主要還是由於去年同期基數比較高，因為大規模以舊換新政策實施，還有「6·18」對去年基數影響比較大。當然，今年5月份商品零售下降也有部分地區受高溫多雨因素，影響居民的線下消費。但是，綜合商品和服務銷售的總體情況來看，消費市場穩定運行，提質升級的態勢沒有改變。

　　1-5月份，文體休閒服務類零售額同比增長超過10%。假日消費帶動效應比較明顯。今年「五一」期間，全社會跨區域人員流動量增長3.5%，全國舉辦營業性演出收入增長超過10%。

*首5月新能源車市場零售滲透率連續兩月超60%*

　　1-5月份，網上商品和服務零售額同比增長5.9%，其中網上商品零售額增長5%，這個速度持續快於整體商品零售額的增長。從消費內容來看，數字消費和綠色消費發展態勢良好。數字服務、數字產品零售額增速都較快。1-5月份，通訊信息服務類零售額增長超過10%，可穿戴智能設備零售額大幅增長。

　　1-5月份，限額以上單位中高能效等級家電零售額增長超過30%。新能源汽車市場零售滲透率連續兩個月超過60%。從零售業態來看，新業態新模式不斷拓展，1-5月份限額以上單位倉儲會員店、無人值守商店零售額增速均超過20%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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