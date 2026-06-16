【數據解讀】統計局：商品零售額下降因基數高、高溫多雨等影響線下消費

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5月社會消費品零售總額轉跌0.6%，遜預期，為2022年12月以來首轉負。1-5月，社會消費品零售總額同比增1.4%；社會消費商品和服務零售總額同比增2.8%。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，跟蹤消費情況，要全面地看，不僅是商品消費，還有服務消費。



他表示，5月當月，商品零售額確實出現了一定下降，主要還是由於去年同期基數比較高，因為大規模以舊換新政策實施，還有「6·18」對去年基數影響比較大。當然，今年5月份商品零售下降也有部分地區受高溫多雨因素，影響居民的線下消費。但是，綜合商品和服務銷售的總體情況來看，消費市場穩定運行，提質升級的態勢沒有改變。



1-5月份，文體休閒服務類零售額同比增長超過10%。假日消費帶動效應比較明顯。今年「五一」期間，全社會跨區域人員流動量增長3.5%，全國舉辦營業性演出收入增長超過10%。



*首5月新能源車市場零售滲透率連續兩月超60%*



1-5月份，網上商品和服務零售額同比增長5.9%，其中網上商品零售額增長5%，這個速度持續快於整體商品零售額的增長。從消費內容來看，數字消費和綠色消費發展態勢良好。數字服務、數字產品零售額增速都較快。1-5月份，通訊信息服務類零售額增長超過10%，可穿戴智能設備零售額大幅增長。



1-5月份，限額以上單位中高能效等級家電零售額增長超過30%。新能源汽車市場零售滲透率連續兩個月超過60%。從零售業態來看，新業態新模式不斷拓展，1-5月份限額以上單位倉儲會員店、無人值守商店零售額增速均超過20%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》