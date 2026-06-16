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16/06/2026 11:45

【數據解讀】統計局：中國經濟運行總體平穩，動能向新、結構向優特徵明顯

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 一季度GDP增長5%
▷ 1-5月工業增加值增5.4%、服務業生產指數增4.8%
▷ 1-5月貨物進出口總額同比增15.3%

　　國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉今日在國新辦發布會上表示，今年以來，一季度增長增勢較好，一季度GDP增長5%。二季度以來，受到國際環境複雜變化、國內結構調整壓力等影響，部分經濟指標出現了增速回落，一些企業經營面臨困難，但從整個發展大勢看，中國經濟運行總體平穩、穩中有進的態勢沒有改變，動能向新、結構向優的特徵依然明顯。

　　從下階段情況看，儘管還面臨一些困難和挑戰，但是經濟長期向好的基本面沒有變，新質生產力發展培育壯大，改革開放的紅利持續釋放，宏觀政策發力顯效，將會繼續支撐經濟平穩運行、向新向優。

　　他並指出，中國經濟基礎穩韌性強。1-5月份，規模以上工業增加值、服務業生產指數分別增長5.4%、4.8%，均保持了較快增長；全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，居民消費價格同比上漲1%，均保持了總體平穩；外貿增長較快，中國貨物進出口總額同比增長15.3%；人民幣匯率穩中有升，5月末外匯儲備穩定在3.4萬億美元以上。這些情況都表明了中國經濟的韌性和活力持續彰顯，為經濟平穩運行打下了良好的基礎。

　　同時，新動能成長支撐有力。1-5月份，高技術產業投資同比增長4.5%，旅遊服務、文體休閒服務類零售額都保持在兩位數增長，無論是科技發展、企業生產、交通物流，還是百姓出行、日常消費，創新的身影無處不在，對經濟發展的支撐作用持續顯現。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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