《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|2546.31
|寒武紀
|(688256)
|2363.34
|瀾起科技
|(688008)
|2309.63
|中國巨石
|(600176)
|2142.93
|中天科技
|(600522)
|2043.65
|兆易創新
|(603986)
|1899.23
|工業富聯
|(601138)
|1786.59
|亨通光電
|(600487)
|1567.01
|長電科技
|(600584)
|1484.25
|烽火通信
|(600498)
|1451.67
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7003.91
|中際旭創
|(300308)
|5858.64
|新易盛
|(300502)
|4186.52
|三環集團
|(300408)
|4071.30
|東山精密
|(002384)
|3991.95
|天孚通信
|(300394)
|2546.70
|立訊精密
|(002475)
|2014.40
|陽光電源
|(300274)
|1683.20
|風華高科
|(000636)
|1660.99
|滬電股份
|(002463)
|1607.34
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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