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AH股新聞

16/06/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)2546.31
寒武紀(688256)2363.34
瀾起科技(688008)2309.63
中國巨石(600176)2142.93
中天科技(600522)2043.65
兆易創新(603986)1899.23
工業富聯(601138)1786.59
亨通光電(600487)1567.01
長電科技(600584)1484.25
烽火通信(600498)1451.67

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)7003.91
中際旭創(300308)5858.64
新易盛(300502)4186.52
三環集團(300408)4071.30
東山精密(002384)3991.95
天孚通信(300394)2546.70
立訊精密(002475)2014.40
陽光電源(300274)1683.20
風華高科(000636)1660.99
滬電股份(002463)1607.34

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

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