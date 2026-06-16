《神州頭條》財經報章頭版摘要：5月外資總體淨買入境內股票和債券

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



5月外資總體淨買入境內股票和債券

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

15日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2026年5月外匯市場形勢答記者問時表示，5月以來，國際金融市場延續波動調整態勢，我國外匯市場運行總體平穩；5月外資總體淨買入境內股票和債券。



從地面到太空，夯實「數字底座」，新一代通訊網加速構建

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

15日11時44分，中國在東風商業航天創新試驗區使用力箭一號遙十四運載火箭，成功將吉星高分07C04星等8顆衛星發射升空。近期，商業衛星的密集發射，成為我國新一代通訊網加速建設的生動縮影。從5G賦能千行百業到5G-A規模化商用、6G技術試驗推進，從萬兆光網試點到衛星組網，一張空天地海一體化的新一代通訊網正在加速構建。



新華社國家高端智庫發布「中國青年」報告

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新華社國家高端智庫15日在湖北武漢舉辦的2026年世界青年發展論壇上發布《中國青年：新時代奮斗者與全球貢獻者》智庫報告。報告全文約1.5萬字，從「時代畫像」「發展保障」「光榮使命」「全球貢獻」四個方面，展現中國青年在促進國家發展和全球發展中的貢獻與擔當。





《上海證券報》



《求是》發表習近平文章《一體推進教育科技人才發展》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6月16日出版的第12期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《一體推進教育科技人才發展》。這是習近平總書記2012年12月至2026年4月期間有關重要論述的節錄。



築牢穩健運營生命線，公募基金多措並舉提升合規風控水平

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

重要貨基、公募REITs的基金經理等五類人員不得被聘任為兼任投資管理人員，公募投資者風險測評單日評估不超2次、有效期不超12個月，嚴重偏離主題基金投資方向的情形將被納入負面考核指標……中國證券投資基金業協會日前發布多項新規，進一步提升公募行業合規風控水平。



陸家嘴論壇啟幕在即，匯聚中外智慧，共話全球金融治理新願景

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融強音激盪浦江兩岸。2026陸家嘴論壇將於6月17日至18日在上海舉行，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。自2008年以來，這場由中央金融管理部門和上海市人民政府共同主辦的金融盛會，已成功舉辦十六屆。





《證券時報》



A股「分步併購」悄然流行，產業邏輯特徵更加鮮明

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新主先以「協議轉讓+表決權安排」低成本拿下控制權，隨後在一年內迅速注入優質資產，完成類併購轉身。當下A股市場，一種標準化的資本運作模式--「分步併購」正悄然流行。Wind統計數據顯示，2025年以來，共計十餘家公司實施了「分步併購」的資本運作，相關公司從控制權變更到資產注入預案披露，平均時間間隔為4.6個月。



為主動糾偏「去熱點」的上市公司點讚

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，A股多家短期連續漲停的上市公司發布股票交易異常波動公告，針對市場熱炒的光模塊、商業航天、六氟化鎢、物理AI等概念進行澄清，或明確自身未涉及相關熱門業務，或如實提示業務尚處起步階段，存在市場情緒過熱及非理性炒作情形等，引導投資者理性看待短期股價波動。



節能降碳改造提速，九大行業三年攻堅全面啟動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

15日，國家發改委等多部門發布通知，已於近日聯合印發《關於開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知》，明確自2026年起，針對鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇、煤電九大高耗能高排放行業，開展為期三年的節能降碳改造攻堅行動。