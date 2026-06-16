《神州經脈》消費增速疫後首轉負，DeepSeek據報完成500億首輪融資

5月經濟數據出爐，規模以上工業增加值同比增幅擴大至4.5%；社會消費品零售總額同比降0.6%，為2022年12月以來首次負值。1-5月固定資產投資同比降幅擴至4.1%，創六年來最大跌幅。消費、房地產等傳統板塊承壓下行，滬綜指今日（16日）收低0.11%報4091.89點，深成指則漲0.93%，創業板指升1.72%。兩市全日成交3.06萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增335億元或1%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7574，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，止三連升，全日在6.7571至6.7625之間波動。今日人民幣兌一美元即期匯率(CNY)收報6.7572，較上個交易日4時30分收盤價升44點子，三連升，續創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7568至6.7598之間波動。



*今日新聞精選*



1. 十四屆全國人大常委會第六十八次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行。委員長會議建議，全國人大常委會會議審議商標法修訂草案等；審議國務院關於提請審議金融法草案的議案、關於提請審議中國人民銀行法修訂草案的議案、關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



2. 中國外交部發言人林劍今日下午主持例行記者會。就霍爾木茲海峽通航問題，林劍表示，中方注意到伊美雙方已達成的第一階段諒解備忘錄，包含了重開海峽等內容。霍爾木茲海峽是用於國際航行的海峽，盡早恢復海峽的安全自由通行，符合各方利益。林劍並稱，中方願同有關國家和國際社會就此保持溝通。中方將繼續全力維護中資船舶和中國籍船員的安全。



3. 國家統計局公布，5月規模以上工業增加值同比實際增長4.5%，增幅較4月擴大0.4個百分點，並優於預期的4.3%；同期社會消費品零售總額41090億元，同比下降0.6%，為2022年12月以來首轉負，預期為持平。1-5月全國固定資產投資178512億元，同比下降4.1%，跌幅差過預期的2%，為近六年最大。5月全國城鎮調查失業率為5.1%，較4月下降0.1個百分點，為五個月最低。



4. 國家統計局表示，總的來看，5月份國民經濟運行總體平穩，但國內供強需弱矛盾突出，部分企業經營壓力較大，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。5月商品零售額下降，主要還是由於去年同期基數比較高，因為大規模以舊換新政策實施，還有「6·18」對去年基數影響比較大，今年5月份商品零售下降也有部分地區受高溫多雨因素，影響居民的線下消費。機構分析認為，疲軟的消費數據給政府施加了壓力，將促使其考慮出台政策措施；預計二季度經濟增速可能放緩至4.5%，政策或將在7月「微調」。



5. 國家統計局公布2026年5月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，與上月相同；環比下降0.2%，上月為降0.1%。經測算，5月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有16個（上月14個），下跌52個（上月49個），持平的兩個（上月七個）。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析稱，70城新房價格指數同比跌幅在今年5月首次收窄，從3.7%收窄至3.6%，表明持續性的房價環比向好，已傳導至同比指標，這可以視為房價止跌回穩的關鍵信號。



6. 財政部今日在香港招標發行今年第三期共150億元離岸人民幣國債，兩年、三年、五年和10年期增發債發行利率分別為1.29%、1.33%、1.49%和1.80%；前三個期限較離岸主權債到期收益率曲線水平低約3、4、2個基點，10年期則持平二級。財政部並稱，本次發行受到投資者廣泛歡迎，認購倍數3.86倍。



7. 矽谷科技媒體The Information引述知情人士透露，中國AI公司DeepSeek已完成首輪融資，融資額超過500億元（約74億美元），並採用了旨在維持創始人控制權的交易結構。報道稱，此次融資要求投資者將資金注入由DeepSeek CEO梁文鋒管理的有限合夥企業，而非直接投資DeepSeek公司本身。報道並指，投資者需遵守五年鎖定期，且不享有表決權，但中國國家人工智能產業投資基金是唯一的例外。該基金直接投資了DeepSeek，既保留了表決權，又免除了鎖定期限制。



8. AI版支付寶今日正式推出，命名「阿寶」。支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。用戶在支付寶「往右一滑」即可體驗：上萬種服務，都能在一個更清爽的對話框一句話辦完。目前，新版本已啟動邀請測試，後續將逐步向全量用戶開放。據介紹，進入支付寶AI版，界面僅出現兩個功能頁--阿寶和資產。依托支付寶生態優勢，用戶說句話，阿寶就能理解意圖、匹配服務，幫忙預約家電維修、寄快遞、打車、點餐等各種生活裏的大小事。