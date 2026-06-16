《鍾之日記》消費地產疲，恒指失24500

6月16日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國與伊朗已達成協議，結束近四個月的戰爭，霍爾木茲海峽將全面重開，美股隔晚造好，道指破頂創新高。港股連升兩日後今早低開低走，內地公布的5月經濟數據更是好壞參半，影響市場氣氛，內需消費股下挫，大市跌幅擴大至逾460點，失守24500點水平。恒指最終收報24493，跌348點或1.4%，主板成交近2499億元。



*5月經濟數據出爐，滬綜指小跌0.11%*



5月經濟數據出爐，規模以上工業增加值同比增幅擴大至4.5%；社會消費品零售總額同比降0.6%，為三年半來首見負值。1-5月固定資產投資同比降幅擴至4.1%，創六年來最大跌幅。消費、房地產等傳統板塊承壓下行，滬綜指收低0.11%報4091.89點，深成指則漲0.93%，創業板指升1.72%。兩市全日成交3.06萬億元人民幣，較上個交易日增1%。



國家統計局表示，二季度以來，部分經濟指標出現增速回落，並且一些企業經營也面臨困難，但從整個發展大勢來看，中國經濟運行總體平穩、穩中有進的態勢沒有改變。不過分析人士預計，二季度經濟增速可能放緩至4.5%，下半年需要更多刺激措施以提振內需。



另外，美國與伊朗已簽署一項結束海灣戰爭的初步協議，正式簽署儀式將於周五（19日）在瑞士舉行。美國總統特朗普表示，完全授權霍爾木茲海峽的自由通行，以及立即解除美國海軍封鎖。但業界預料，海峽重開後，全球原油運輸亦難以迅速回復正常，預計要達到接近衝突前的水平還需要幾個月時間。A股航運股多數走低，中遠海能(滬:600026)跌7%，招商輪船(滬:601872)收低4.6%。



*內地社零增速轉負，消費股承壓*



受「以舊換新」力度退坡、國際金價下跌、房地產持續低迷等因素影響，內地商品消費增長連續第二個月放緩。據國家統計局數據，5月份，社會消費品零售總額41090億元人民幣，同比下降0.6%，為2022年12月以來首度轉負。



5月「以舊換新」相關消費品中，除通訊器材類外，其餘品類的消費同比均下降。其中，家用電器和音響器材類降幅擴大至15.6%，汽車類消費降幅擴大0.8個百分點至16.1%。另外，受國際金價下降影響，金銀珠寶類消費繼續下降，5月降幅為8.9%，較上月收窄12.4個百分點。



國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，商品零售額下降主要由於去年同期大規模實施以舊換新政策、618大促導致基數比較高，今年部分地區亦因高溫多雨影響居民線下消費。



數據顯示，服務消費表現好於商品消費，且二者差距呈擴大態勢。1-5月服務零售額同比增長5.4%，增速低於前值0.2個百分點，高於同期商品零售增速4.2個百分點。付凌暉強調，綜合商品和服務銷售的總體情況來看，消費市場穩定運行，提質升級的態勢沒有改變。



消費股今日集體承壓，李寧(02331)收低3.5%，海底撈(06862)跌3.3%，毛戈平(01318)跌3.1%，蜜雪集團(02097)、安踏體育(02020)、海爾智家(06690)均跌超2%，泡泡瑪特(09992)跌1.2%，美的(00300)跌0.8%。



*內房股走頹，龍湖挫8.9%表現最差*



今年前五月內地房地產開發投資和商品房銷售面積同比降幅分別擴至16.2%和10.8%，5月房價延續「K型分化」。今日內房股走頹，龍湖(00960)挫8.9%，成表現最差藍籌；融創中國(01918)跌7.2%，中國金茂(00817)收低6.3%，新城發展(01030)跌逾6%，建發國際(01908)軟5.9%。



國家統計局稍早公布，1-5月全國房地產開發投資和商品房銷售面積同比降幅分別擴至16.2%和10.8%，銷售額同比下降13.5%；1-5月房地產開發企業到位資金同比下降19%，新開工面積下降22.6%。



房價方面，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，與上月相同；環比下降0.2%，降幅較上月擴大。《路透》綜合分析，中國房價繼續呈結構性分化格局：一線城市新房、二手房價格同步環比上行，二線城市價格維持小幅下跌，三線城市跌幅進一步擴大。



不過市場普遍認為，全國範圍的地產復甦尚未實現，但各能級城市同比總體降幅收窄，市場已不再具備快速下行基礎，市場調整已進入尾聲。



中信證券地產行業分析師陳聰等人稱，2026年下半年有望迎來房地產市場的長周期底部。他們在報告中指出，二手房交易不斷放量，76城頭部中介二手成交量1-5月累計同比增20%，核心城市二手房掛牌量明顯下降，其中京滬較2025年高點下降約兩成。從上海開始，核心城市的房價止跌有望逐步擴散至更大區域。



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