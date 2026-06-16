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AH股新聞

16/06/2026 11:56

《中國要聞》匹克被指拖欠50萬贊助費及員工薪資，董事長：假的，已報警

　　內地體育品牌匹克傳出拖欠薪酬、贊助款等負面消息。據內媒報道，抖音藍V認證帳號「匹克官方直播間」近日出現涉及員工欠薪、贊助款逾期等內容。其中，一份由中國現代五項運動協會（下稱「五項動協」）於2025年8月14日開具的「催款函」指出，匹克未能按照《贊助合作協議書》的約定，將50萬元（人民幣．下同）相關贊助款項按期匯至協會帳戶。

　　網傳文件截圖顯示，今年1月，廈門匹克貿易有限公司發函稱，其和五項動協於2018年簽署的《現代五項國家隊贊助合作協議書》項下，約定由其在2022年9月30日前支付50萬元贊助款項，「截至目前該筆款項尚未支付。此情況係基於客觀經營環境變化所致，非我司主觀意願」。

　　此外，「匹克官方直播間」帳號還在評論區以留言形式自曝「直播間員工已經被欠薪一年了」。目前該留言頁面已不存在。

　　針對上述傳聞，6月15日晚間，匹克集團董事長和實際控制人許景南對媒體表示，公司沒有和「五項動協」簽署任何協議，網傳協議均由五項動協和中介簽署，「不知道截圖從哪來的，都是假的，我們已經報警了」。
《經濟通通訊社16日專訊》

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